У Туреччині врятували вчительку після 200 годин під завалами і немовля, яке впало з 5 поверху

У Туреччині продовжують рятувально-пошукові роботи через землетруси. Після 200 годин перебування з-під завалів вдалося дістати вчителя. Також відомо, що дивом вижила дитина, яка впала з 5 поверху.

З-під обваленої будівлі врятували 26-річну Еміне Акгюль, а також 8-місячну Бірсе. У крихітки зламана ніжка, але медики дуже швидко її вилікують.

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Вчителька пролежала під завалами 200 годин

Відомо, що Еміне Акгюль до лікарні турецького міста Адана доправили на вертольоті. Жінка упродовж понад 200 годин перебувала під завалами будинку, в якому її застав землетрус.

Щоб дістати її, поблизу шестиповерхової будівлі працювало багато людей. Усі вони максимально обережно розбирали уламки бетону, щоб врятувати з пастки жінку у столиці Хатая Антак'ї.



Вчителька дивом вижила після землетрусу / Скриншот з відео

"Вона може страждати від пошкодження тканин через голод і спрагу. Наші пацієнти, швидше за все, страждатимуть від ниркової недостатності, і тому нам доведеться спостерігати за нею в нашій реанімації", – зауважила заступник головного лікаря міської лікарні Адани Нурсах Кескін.

У цій же лікарні виходжують немовля

Медики цієї ж лікарні піклуються про здоров'я восьмимісячної Бірсе. Дівчинка, хоч і впала з п'ятого поверху, жива та одужує разом зі своєю матір'ю Нілай.

Коли я кликала своїх дітей, я не чула жодної відповіді. Мені тоді не хотілося вийти живою. Я думала, як я це переживу, якщо моєї родини більше не буде?,

– розповіла Нілай.



Нілай разом з донечкою перебувають у лікарні / Скриншот з відео

Відомо, що Бірсе пережила землетрус, а її сестричка – ні. Рятувальники також продовжують шукати 26-річного сина Нілай.

Уже понад 40 тисяч жертв

На жаль, кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії росте з кожним днем. Станом на пізній вечір 14 лютого, відомо про понад 40 тисяч загиблих, передає Al Jazeera.

Турецька влада стверджує, що підземні поштовхи забрали життя щонайменше 35 418 людей. Що стосується Сирії, то там налічують понад 5 800 жертв.