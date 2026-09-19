В Україні знову стався землетрус

В Україні вкотре зафіксували землетрус. Його майже не відчули.

Увечері 19 вересня у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області зареєстрували землетрус магнітудою 2,0. Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю.

Де відбувся землетрус?

Поштовхи сталися о 19:04 на території Слобідсько-Кульчієвецької громади.

Де стався землетрус: дивіться на карті

Осередок землетрусу залягав на глибині близько 2 кілометрів. Його класифікували як ледве відчутний.

Такі поштовхи можуть помітити лише окремі люди, які перебувають у стані спокою в приміщенні, зокрема на верхніх поверхах.

Фахівці закликають тих, хто відчув коливання, повідомити про це через спеціальну форму на сайті Головного центру спеціального контролю.

Отримана інформація допоможе уточнити параметри землетрусу.

Зауважимо, що землетруси в Україні періодично фіксують у різних регіонах.

Так, у Самбірському районі Львівської області вранці 17 вересня зареєстрували підземний поштовх магнітудою 2,0. Землетрус стався близько 01:31, а його осередок залягав на глибині 3 кілометри.

Нагадаємо, 26 серпня землетрус також зафіксували в Рахівському районі Закарпатської області. Поштовхи сталися близько 18:44, їхня магнітуда становила 1,7, а осередок залягав на глибині 7 кілометрів.