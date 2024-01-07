Через 5 днів після землетрусу: в Японії дивом врятували жінку з-під завалів

90-річну жінку знайшли живою під завалами через п’ять днів після руйнівного землетрусу, який стався в центральній частині Японії.

BBC пише, що рятувальники знайшли жінку серед уламків двоповерхового будинку. Зазначають, що жінка демонструвала ознаки життя, але імовірно, отримала сильне переохолодження.

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Перші 72 години рятувальної операції вважаються критичними, адже потім шансів знайти людей живими мало.

За даними громадського мовника NHK, роботі рятувальників перешкоджала волога погода. При цьому влада попередила, що навіть невеликий дощ може спровокувати нові зсуви.

Землетрус забрав сотні життів

Землетрус магнітудою 7,5 бала стався в понеділок, 1 січня, на узбережжі Японського моря. Стихія зруйнувала міста на віддаленому півострові Ното. Через це понад 120 людей загинули, ще 200 – вважаються зниклими безвісти.

Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн світу, активність навколо півострова Ното зростає з кінця 2020 року. За останні 3 роки в регіоні сталося понад 500 малих і середніх землетрусів.

До слова, президент США Джозеф Байден заявив, що він разом зі своєю дружиною та першою леді Джилл молиться за японський народ, що постраждав від жахливого землетрусу. Він запропонував Японії необхідну допомогу для подолання наслідків лиха.