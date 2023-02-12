128 годин під руїнами: у Туреччині врятували двомісячне немовля

З кожним днем надії знайти живих людей під завалами будинків після землетрусу в Туреччині все менші й менші. Однак дива трапляються – після 128 годин після трагедії рятувальники змогли знайти двомісячне немовля.

Малюка знайшли під завалами у турецькому Кахраманмараші. На щастя, після кількох діб під завалами дитина вижила.

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Рятувальники та місцеві мешканці раділи порятунку

Дитина 128 годин була під завалами зруйнованої будівлі в районі Антакья міста Хатай. Коли малюка знайшли живим, то це викликало радість як в рятувальників, так і в місцевих мешканців.

Малюка терміново відвезли до лікарні. Зараз дитина під наглядом медиків.

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Дива на цьому не закінчуються

В Іслахіє після 132-х годин перебування під завалами вдалося врятувати 4-річну дівчинку, а через 15 хвилин і її батька. Першими словами чоловіка після порятунку були благання знайти і його дружину.

Через 133 години після землетрусу в Кахраманмараші вдалося врятували 6-річну дівчинку та її маму, а також 20-річного юнака.

Через 135 годин у Хатаї знайшли живим 30-річного чоловіка і через годину врятували ще одного – громадянина Сирії;

Також через 135 годин у Кахраманмараші під завалами знайшли живою 16-річну дівчину. Через 2 години рятувальники також знайшли 57-річного чоловіка та 6-річного хлопчика. Через 138 годин вдалося врятувати літнє подружжя, а ще через 2 години 27-річного чоловіка.

Нагадаємо, що землетруси в Сирії та Туреччині забрали вже щонайменше понад 24 тисячі життів, постраждали десятки тисяч осіб. Через низькі температури надії на те, щоб знайти під завалами живих людей після третьої доби були дуже мізерними. Та, на щастя, надходить все більше повідомлень про подібні випадки, які можна тільки назвати дивом.