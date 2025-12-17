В Україні за кілька днів відбулося 4 землетруси: сейсмолог сказав, чи це свідчить про небезпеку

У грудні за кілька днів в Україні відбулося чотири землетруси. Найслабші з них зафіксували у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Тоді як найсильніший був у Чорному морі. Сейсмолог, начальник центру збору і обробки інформації Головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко розповів "УНІАН", чи пов’язані між собою ці землетруси, передає 24 Канал.

Що сказав сейсмолог про землетруси в Україні?

За словами сейсмолога, землетрус магнітудою 1,7 у Хмельницькій області є нормальним явищем. Якщо глянути карту загального сейсмічного районування України, то можна побачити, що у Хмельницькій області очікувана інтенсивність землетрусів може досягати 5-6 балів.

Тобто, якщо зафіксована магнітуда 1,7 на невеликій глибині, то в епіцентрі це відповідає інтенсивності приблизно 3 бали. Тоді люди можуть ледь відчути підземні поштовхи, а далі від епіцентру землетрус практично ніколи не відчувається.

Водночас Андрущенко зазначає, що потрібно відрізняти показники магнітуди та інтенсивності, яка вимірюється балами. Магнітуда – це енергетична характеристика землетрусу, а інтенсивність – те, яким чином підземні поштовхи відчувають люди, і як вони впливають на будівлі та споруди.

Він додає, що місцеві землетруси з невеликою глибиною відбуваються практично по всій території України, в переважній більшості люди їх не відчувають і підземні поштовхи реєструють лише інструментальними методами, тобто з допомогою спеціальних приладів.

Насправді ж для Хмельницької області більш небезпечними є не місцеві землетруси, а ті, які відбуваються у зоні Вранча (сейсмічно активна зона, яка розташована у румунському повіті Вранча на ділянці, де стикуються Південні та Східні Карпати, тобто румунська та українська частина цих гір), бо вони відчуваються набагато більше.

Окрім цього, сейсмолог прокоментував землетрус у Чорному морі, який стався вечері 12 грудня. Тоді підземні поштовхи зафіксували за 12 кілометрів від узбережжя Криму. Магнітуда цього землетрусу була 4,4.

За словами Андрущенка, узбережжя Криму є сейсмоактивним регіоном, тому для нього такі землетруси є нормальним явищем. Підземні поштовхи відбулися в морі, і у такому разі інтенсивність землетрусу оцінюється лише умовно, бо вона говорить про можливі наслідки на суші.

Сейсмолог зазначає, що землетрус відбувся на глибині 16 кілометрів. Тобто в самому епіцентрі, якби це була континентальна частина, інтенсивність підземних поштовхів була б приблизно 3 бали.

На інтенсивність впливає глибина: чим вона більша, тим слабшими будуть поштовхи на поверхні. На континентальній частині цей землетрус взагалі б не відчувався,

– пояснив він.

Він також додав, що землетруси, які трапилися в Україні за останній час, є окремими незалежними подіями. Вони пов’язані з місцевою сейсмічністю та процесами у земній корі.

За словами Андрущенка, ці землетруси ні про що не свідчать. Сейсмічність регіону обумовлюється локальною та регіональною сейсмічністю. Тобто, якщо говорити про регіональну сейсмічність, то це якраз вплив землетрусів, які відбуваються у зоні Вранча.

Підземні поштовхи, які там фіксують, фактично можуть впливати на всю територію України. А локальна сейсмічність – це такі невеликі слабкі землетруси, які можуть відбуватися в різних областях.

Однак Андрущенко зазначив, що слабкі землетруси, які відбулися нещодавно, люди можуть трохи відчувати лише в епіцентральній зоні, і ці підземні поштовхи не мають суттєвого впливу на критичну інфраструктуру чи будівлі.

У коментарі 24 Каналу сейсмолог Олександр Кендзера також зазначив, що 4 землетруси за кілька днів – це нормальне явище.

Земля весь час міняє свої форми й при цьому напруження виникають найбільші на розломах, енергія розповсюджується у вигляді хвиль та доходить до поверхні. Саме це сприймають як землетрус,

– пояснив фахівець.

Він також наголосив на важливості врахування норм і правил сейсмостійкого будівництва для того, щоб попередити загибель людей внаслідок землетрусів. Фахівець зауважив, що в Україні немає сильних землетрусів, але підкреслив, що за певних обставин навіть вони можуть спричинити шкоду.

