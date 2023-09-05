Кулеба відреагував на заклик Ердогана "пом'якшити підхід" щодо зернової угоди

Після зустрічі з Путіним у Сочі президент Туреччини заявив, що Україні нібито "необхідно пом'якшити свій підхід" для відновлення зернової угоди. Однак, наша держава стоятиме на захисті всіх принципових позицій.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ, передає 24 Канал. Дмитро Кулеба наголосив, що перед зустріччю Ердогана з російським дикктатором українські дипломати контактували з турецькою стороною та чітко все роз'яснили.

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"Ми не повинні бути заручниками російського шантажу"

Наша позиція справедлива – ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати,

– підкреслив Кулеба.

Очільник МЗС зауважив, Україна розраховує почути, що привезли турецькі колеги з Сочі, та дізнатися про всі деталі, а потім приймати рішення.

"Але однозначно, що ми стоятимемо на захисті всіх принципових позицій, зокрема щодо санкційного тиску на Росію. Втім, відзначу, що жодних санкцій проти господарської продукції Росії насправді немає, і це спекуляція Росії", – наголосив міністр.

До речі! Напередодні дипломат також заявляв, що Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена. Однак, не шляхом виконання забаганок і шантажу Росії, тому що жодних правових політичних підстав для виходу з угоди в окупантів не було. Також Дмитро Кубела наголосив, якщо піти на поступки агресору зараз, то через місяць він знову вийде і висуне нові вимоги.

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Що саме сказав Ердоган

Перш за все, нагадаємо, що турецький лідер зустрівся з воєнним злочинцем Путіним 4 вересня у Сочі. На спільній пресконференції Ердоган прокоментував відновлення зернової угоди.

Для того, щоб мати можливість робити спільні кроки з Росією, Україні необхідно пом'якшити свій підхід. Особливо зараз важливе зерно, яке спрямовуватиметься в найменш розвинені злиденні африканські країни,

– заявив глава держави.

Також сказав, що Туреччина підготувала нову пропозицію ООН щодо відновлення зернової угоди, яка передбачає "важливі поліпшення".

"З турецького боку я вірю, що найближчим часом ми зможемо досягти рішення, яке виправдає очікування (щодо зернової угоди – 24 Канал)", – зазначив Ердоган.