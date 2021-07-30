"Згадати, як ти в часи Януковича працював": Данилюк побився з Миловановим на дні народженні
Джерело:"Українська правда"
Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОП Тимофієм Миловановим. Інцидент трапився на дні народженні Данилюка.
Бійка трапилась 30 липня під час святкування дня народження Олександра Данилюка. Про це повідомили журналісти.
Зауважте Май совість, я не вимахувався, – Милованов та Данилюк посперечались в ефірі 24 каналу
Данилюк та Милованов побились на святкуванні дня народження
Перед бійкою політики відійшли у сторону поговорити. Під час розмови вони почали сваритись.
Олександр Данилюк попросив Милованова залишити свято. І додав, щоб той доповів Єрмаку, що його вигнали з дня народження.
В якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: "Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?",
– мовиться у повідомленні.
Милованов прийшов на святкування дня народження Данилюка / Фото УП
Данилюк вдарив Милованова
Після цього екссекретар РНБО Данилюк вдарив радника голови ОП Милованова. При цьому кричав: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані".
Згодом бійку помітили інші гості. Депутат Київради Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак розбороняв політиків.
Між Миловановим та Данилюком виникла суперечка / Фото фейсбук VIK.CHUMAK
Милованов пішов зі святкування
Врешті Віктор Трепак вивів Милованова зі свята. Радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака отримав пошкодження брови.
Що цьому передувало
- 29 липня Тимофій Милованов та Олександр Данилюк влаштували гучну перепалку в ефірі 24 каналу.
- Причиною суперечки став конкурс з відбору голови Бюро економічної розвідки. Данилюк звинуватив комісію у маніпуляції, адже його не допустили до конкурсу.
- Натомість глава комісії Тимофій Милованов з ним не погодився та звинуватив Данилюка в політичному піарі.
- Причиною недопущення до конкурсу було те, що у Данилюка немає економічної чи юридичної освіти.
- До речі, Бюро економічної безпеки – це новий аналітичний орган. Його створили для розслідування економічних злочинів проти України.