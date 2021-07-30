"Згадати, як ти в часи Януковича працював": Данилюк побився з Миловановим на дні народженні

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОП Тимофієм Миловановим. Інцидент трапився на дні народженні Данилюка.

Бійка трапилась 30 липня під час святкування дня народження Олександра Данилюка. Про це повідомили журналісти.

Зауважте Май совість, я не вимахувався, – Милованов та Данилюк посперечались в ефірі 24 каналу

Данилюк та Милованов побились на святкуванні дня народження

Перед бійкою політики відійшли у сторону поговорити. Під час розмови вони почали сваритись.

Олександр Данилюк попросив Милованова залишити свято. І додав, щоб той доповів Єрмаку, що його вигнали з дня народження.

В якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: "Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?",

– мовиться у повідомленні.



Милованов прийшов на святкування дня народження Данилюка / Фото УП

Данилюк вдарив Милованова

Після цього екссекретар РНБО Данилюк вдарив радника голови ОП Милованова. При цьому кричав: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані".

Згодом бійку помітили інші гості. Депутат Київради Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак розбороняв політиків.



Між Миловановим та Данилюком виникла суперечка / Фото фейсбук VIK.CHUMAK

Милованов пішов зі святкування

Врешті Віктор Трепак вивів Милованова зі свята. Радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака отримав пошкодження брови.

Що цьому передувало