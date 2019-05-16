16:54
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Згадати все
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Згадати Все: Наркоманія в Союзі

      Згадати все 738 Читать новость на русском

      Хто думає, що наркозалежні з'явилися у 90-х – глибоко помиляється. Все почалося у Союзі. Уявіть, героїн продавали в аптеках до 50-х. А до цього "доблесні" вояки робили більшовицький переворот у наркотичному угарі.

      Наркомани були завжди. Просто ще століття тому їх так ніхто не називав. У тридцяті роки вживання морфію взагалі не вважалося чимось поганим. Як і викурити косячок у ще давніші часи.

      Як в СРСР дивились футбол? Дивіться випуск "Згадати Все" про футбольних вболівальників

      Конопляні плантації на українських теренах вирощували не лише для пошиття одягу. Гуцули у горах чи мешканці українського Півдня розумілися на рослинах. А от за появу наркотиків цей світ має завдячувати фармакології. Цілющі розслабляючі властивості різних листочків і грибочків широко стали застосовувати для лікування болю. Ампулки та таблеточки без обмежень продавалися в аптеках.

      Ще на початку 20 століття почався вибух наркоманії в Російській Імперії. Зазвичай вживали морфій, кокаїн, який вільно продавався в аптеках, і частково опіум. Опіумом бавились матроси та студенти, а морфій – це наркотик інтелігенції,
      – згадав історик-публіцист Юрій Гудименко.

      Письменник Михайло Булгаков був відомим наркоманом того часу. Свої враження від приймання так званих медикаментів він описав у оповіданні "Морфій".

      Михайло Булгаков
      Михайло Булгаков

      Психотерапевт Олександр Іванов зазначив, що більшість людей наркоманами робили саме лікарі, які з доброю душею призначали ліки, що викликали залежність.

      Тодішні лікарі особливо не переймалися саме лікуванням. Вони чудово вміли знімати біль і розслабляти пацієнта доступними засобами. Всі щасливі, хоч і живуть недовго. А коли Європу трусонуло війнами й революціями, наркоманія розквітла буйним цвітом. На початку 20 століття типовий солдат був або п'яний, або під кайфом. Психологічно важко було витримати жахливі картинки війни, а під речовинами життя ставало більш безтурботним.

      Ті, хто воював і мав поранення були особисто знайомі з наркотиками. Після травми солдати потрапляли до шпиталю, а там їм кололи морфій або опіум. Згодом ці ж вояки шукали способи отримати ще дозу, навіть купували "ліки" безпосередньо у лікарів,
      – зауважив Олександр Іванов.

      Знеболювальні у величезних кількостях поставлялися у місця дислокації військових. І звичайно ж, ніхто особливо не стежив куди й для яких потреб їх використовують.

      Морфію виписувалось на будь-яку частину по 2-3 літри на місяць. Звичайно, все це просто не використовувалось, а стояло банками. І людина, яка спробувала і мала доступ до цього, могла колотися,
      – додав психотерапевт.


      Травмованим солдатам кололи морфій або опіум

      Військові лабораторії швидко зорієнтувалися: наркоманія – це ще й спосіб вимуштрувати безстрашного солдата. Одним із таких засобів були таблетки бадьорості – Перветин. Наукова назва – метамфетамін, а в народі просто вінт.

      Синтезований у Японії на початку 20 століття. Таблеточки видавали у повсякденний раціон солдатам багатьох армій світу, перетворюючи їх у біороботів, які не відчували втоми та потреби в їжі. Кожна наступна війна лише поглиблювала проблему.

      І війна у Кореї, і війна в Афганістані мали однакові наслідки – величезна кількість солдатів ставали наркоманами. Це за часом збігалося з фактичним розпадом Союзу, тому за цією проблемою ніхто не наглядав,
      – повідомив Гудименко.

      Надскладна афганська війна для радянського солдата була позбавлена мотивації, а ситуація, коли ворог міг ховатися за кожним каменем змушувала тікати з тієї реальності всіма нечисленними доступними засобами.


      Величезна кількість солдатів ставали наркоманами

      Про те, хто з лідерів держав вживали наркотики – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну
      сьогодні
      15682
      Теги: Новини України Війна Новини Росії Згадати все СРСР Наркотики Історія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 29
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 188
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1087
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сьогодні , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 405
      Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест
      сьогодні , 14:48 Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест
      385
      Як килим на стіні став масовим явищем у СРСР
       12 січня 2017 , 23:16 3
      Згадати Все. Журнал "Лель": еротика по-українськи
       12 лютого 2018 , 22:36
      Згадати Все. Епоха "Запорожця": від горбатого до вухатого
      1 червня 2017 , 23:21
      Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
       18 грудня 2017 , 20:31
      Згадати Все: Київський фунікулер
       12 квітня , 23:48
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
       6 квітня , 01:03
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук