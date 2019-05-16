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      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе

      Вспомнить все 384 Читати новину українською

      Кто думает, что наркозависимые появились в 90-х – глубоко ошибается. Все началось в Союзе. Представьте, героин продавали в аптеках до 50-х. А до этого "доблестные" вояки делали большевистский переворот в наркотическом угаре.

      Наркоманы были всегда. Просто еще столетие назад их так никто не называл. В тридцатые годы употребление морфия вообще не считалось чем-то плохим. Как и выкурить косячок в еще более древние времена.

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      Конопляные плантации на украинской территории выращивали не только для пошива одежды. Гуцулы в горах или жители украинского Юга знали толк в растениях. А вот появлению наркотиков этот мир обязан фармакологии. Целебные расслабляющие свойства различных листочков и грибочков широко стали применять для лечения боли. Ампулки и таблеточки без ограничений продавались в аптеках.

      Еще в начале 20 века начался взрыв наркомании в Российской Империи. Обычно употребляли морфий, кокаин, который свободно продавался в аптеках, и частично опиум. Опиумом игрались матросы и студенты, а морфий – это наркотик интеллигенции,
      – вспомнил историк-публицист Юрий Гудименко.

      Писатель Михаил Булгаков был известным наркоманом того времени. Свои впечатления от приема так называемых медикаментов он описал в рассказе "Морфий".

      Михайло Булгаков
      Михаил Булгаков

      Психотерапевт Александр Иванов отметил, что большинство людей наркоманами делали именно врачи, которые с доброй душой назначали лекарства, вызвавшие зависимость.

      Тогдашние врачи особо не заморачивались именно лечением. Они прекрасно умели снимать боль и расслаблять пациента средствами. Все счастливы, хоть и живут недолго. А когда Европу тряхнуло войнами и революциями, наркомания расцвела буйным цветом. В начале 20 века типичный солдат был или пьян, или под кайфом. Психологически трудно было выдержать ужасные картинки войны, а под веществами жизнь становилась более беззаботной.

      Те, кто воевал и имел ранения были лично знакомы с наркотиками. После травмы солдаты попадали в госпиталь, а там им кололи морфий или опиум. Впоследствии эти же солдаты искали способы получить еще дозу, даже покупали "лекарство" непосредственно у врачей,
      – отметил Александр Иванов.

      Обезболивающие в огромных количествах поставлялись в места дислокации военных. И конечно же, никто особо не следил куда и для каких нужд их используют.

      Морфий выписывался на любую часть по 2-3 литра в месяц. Конечно, все это просто не использовалось, а стояло банками. И человек, который попробовал и имел доступ к этому, мог колоться,
      – добавил психотерапевт.


      Травмированным солдатам кололи морфий или опиум

      Военные лаборатории быстро сориентировались: наркомания – это еще и способ вымуштровать бесстрашного солдата. Одним из таких средств были таблетки бодрости – перветин. Научное название – метамфетамин, а в народе просто винт.

      Синтезирован в Японии в начале 20 века. Таблеточки выдавали в повседневный рацион солдат многих армий мира, превращая их в биороботов, которые не чувствовали усталости и потребности в еде. Каждая следующая война только усугубляла проблему.

      И война в Корее, и война в Афганистане имели одинаковые последствия – огромное количество солдат становились наркоманами. Это по времени совпадало с фактическим распадом Союза, поэтому за этой проблемой никто не присматривал,
      – сообщил Гудименко.

      Сложнейшая афганская война для советского солдата была лишена мотивации, а ситуация, когда враг мог прятаться за каждым камнем, заставляла бежать из той реальности всеми немногочисленными средствами.


      Огромное количество солдат становились наркоманами

      О том, кто из лидеров государств употреблял наркотики – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Новости России Война История Наркотики СССР Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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