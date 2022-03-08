Згуртованості українців заздрить увесь світ: як Одеса готується зустріти ворога

Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни можуть бомбардувати Одесу. Для російських окупантів це місто відіграє важливу стратегічну роль у замиканні сухопутного сполучення на Придністров'ї.

Проте реалізувати цей сценарій вони досі не можуть із цілої низки причин. А самі ж жителі Одеси готові захищати свою територію. Місто почало активно готуватися до боїв і перетворилося на справжню фортецю.

До теми Чому російські окупанти зламають зуби об Одесу

Міністерство оборони України оприлюднили відео, на якому видно, що одесити прикладають максимум зусиль для оборони міста та готові зустріти ворога. Допомагають навіть діти.

Як Одеса готується зустріти ворога: відео

Згуртованості та силі українців сьогодні заздрить і дивується увесь світ! Адже ми стоїмо до останнього! Об’єднані однією метою, показуємо своє місце ворогу. Витісняємо, нищимо, б’ємо, – йдеться у повідомленні.

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