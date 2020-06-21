На трасі Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя 20 червня зіткнулися легковий автомобіль Nissan Maxima та вантажівка DAF. У результаті аварії загинули двоє чоловіків та одна дитина. Ще четверо людей постраждали.

Страшна аварія на Дніпропетрощині

ДТП трапилася приблизно о 22:00 20 червня у Солонянському районі на 429 кілометрі автошляху Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя, повідомляє пресслужба ДСНС.

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За попередньою інформацією, вантажівка DAF здійснювала маневр розвертання, коли в неї на великій швидкості влетів легковик Nissan Maxima. У його салоні перебували семеро людей, серед яких троє – діти.

Є жертви та постраждалі

У результаті ДТП загинули двоє чоловіків та дівчинка 2017 року народження. Крім того, ще четверо людей постраждали, серед них дві жінки та два хлопчики.

Потерпілих з попередніми діагнозами політравми у важкому стані госпіталізували. Діти перебувають в Обласній дитячій клінічній лікарні, дорослі – в Обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагічної аварії.



Аварія на Дніпропетровщині: є жертви, постраждалі / Фото ДСНС