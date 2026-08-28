28 серпня, 23:16
Оновлено - 23:27, 28 серпня
Жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком, - Корецький про вибухи на Київщині
Росія ввечері 28 серпня завдала удару по Бучанському району Київської області. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький розповів, що у на місці сталась пожежа з детонацією.
Посадовець наголосив, що з трагедії у Вишневому не зробили ніяких висновків. Про це він написав у власних соцмережах.
Що сказав Корецький?
На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки – це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися,
– наголосив Корецький.
Він додав, що очікує від правоохоронців суворої та миттєвої реакції.