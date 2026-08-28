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28 серпня, 23:16
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Оновлено - 23:27, 28 серпня

Жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком, - Корецький про вибухи на Київщині

Данило Жоров

Росія ввечері 28 серпня завдала удару по Бучанському району Київської області. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький розповів, що у на місці сталась пожежа з детонацією.

Посадовець наголосив, що з трагедії у Вишневому не зробили ніяких висновків. Про це він написав у власних соцмережах.

Що сказав Корецький?

На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки – це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися, 
– наголосив Корецький. 

Він додав, що очікує від правоохоронців суворої та миттєвої реакції.

 

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Сергій Корецький
Війна Росії з Україною Вибух Київська область