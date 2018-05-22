Жахлива ДТП у Харкові: у крові Зайцевої не знайшли опіатів

Олена Зайцева, яка у жовтні 2017 року насмерть збила шістьох людей у Харкові, не була під дією опіатів. Це засвідчила повторна судово-токсикологічна експертиза

Про це повідомляють у прокуратурі Харківської області.

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Аналіз, який зробили одразу після аварії, показав присутність у сечі Олени Зайцевої опіатів. Однак, коли справа дійшла до суду, в обвинувальному акті згадки про них не було. Слідчі тоді пояснили, що наркотичне сп'яніння довести не змогли.

Нагадаємо, жахлива ДТП у Харкові сталася 2018 року 18 жовтня. Лексус, за кермом якого була Олена Зайцева, зіштовхнувся з фольксвагеном Геннадія Дронова. У підсумку авто дівчини вилетіло на тротуар і перекинулося. П'ятеро людей загинуло на місці. Ще одна згодом померла в лікарні. П"ятеро отримали поранення.