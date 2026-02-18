У Женеві стартував другий раунд переговорів України, Росії та США

У Женеві Україна, Росія та США 18 лютого розпочали другий день тристоронніх переговорів. Сторони зосередилися на роботі в тематичних групах у межах політичного та військового напрямів.

Про це повідомляє голова української делегації Рустем Умєров.

Що відомо про новий раунд перемовин?

Другий день консультацій у Женеві проходить у форматі роботи профільних груп. Перемовники зосередилися на політичному та військовому блоках, де обговорюють конкретні параметри рішень, винесених на порядок денний напередодні.

За словами Умєрова, нині триває уточнення технічних деталей, а також механізмів реалізації можливих домовленостей. Йдеться як про політичні аспекти, так і про безпекову складову.

Основна увага приділяється деталізації пропозицій, які сторони обговорювали під час першого дня переговорів. Делегації намагаються узгодити підходи та виробити спільне бачення щодо подальших кроків.

Голова української делегації також повідомляє, що вони налаштовані на конструктивну та предметну роботу. Остаточні висновки за підсумками другого дня зустрічей обіцяють оприлюднити після завершення консультацій.

Наразі переговорний процес триває.

Про що говорили у Женеві в перший день?