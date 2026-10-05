Цього не очікували: на Сумщині жінка на велосипеді допомогла військовим врятувати підірваний НРК

На Сумщині цивільна жінка на велосипеді допомогла бійцям 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ евакуювати підірваний наземний роботизований комплекс. У результаті пошкоджену техніку успішно витягнули, а всі борти повернулися на базу.

Як повідомили у відділенні комунікацій 71-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України, інцидент стався під час виконання бойового завдання.

Що відомо про випадок?

Один із українських наземних роботів підірвався на ворожій міні, після чого на місце прибув інший бот для його евакуації.

Другий роботизований комплекс не одразу зміг дистанційно зачепити пошкоджену машину. Саме в цей момент поруч проїжджала місцева жителька на велосипеді, яка зупинилася, замаскувала власний транспорт і допомогла витягнути та підчепити техніку.

Жінка допомогла витягнути НРК на Сумщині: дивіться відео

Після того, як жінка залишила небезпечну ділянку, оператори завершили дистанційне зачеплення й доправили комплекс на базу. Усі роботизовані борти повернулися цілими та готовими до виконання нових завдань.

У 71-й бригаді висловили щиру вдячність жінці за сміливість і небайдужість у складний момент. Водночас військові наголосили, що головною метою залучення робототехніки є мінімізація ризиків для людей, тому закликали цивільних жителів першочергово берегти власну безпеку.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що на півночі Сумщини російські війська продовжують просуватися. Українські сили завдали удару по ворожій позиції на північ від Новодмитрівки, що розташована на південний схід від Сум. Водночас геолоковані кадри вказують, що окупантам вдалося посилити своє угруповання та укріпити позиції в цьому районі.

При цьому саме НРК наразі виконують вкрай важливу функцію на різних ділянках фронту. Відзначилися вони й під час операції "Вівальді". Так, речник 66-ї ОМБр Василь Денисюк розповів, що попри поранення військових, подекуди й важкі травми, вдалося уникнути безповоротних втрат.

НРК допомогли оперативно доправити їх до стабілізаційних пунктів. Там бійці своєчасно отримали необхідну медичну допомогу, що дало їм шанс вижити та повернутися до своїх родин або продовжити службу.