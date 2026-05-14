"Дають раду своїй совісті": військова "Арі" розповіла, чому жінок в армії досі знецінюють

В українському війську зараз служать близько 75 тисяч жінок – це найбільший показник серед армій світу. Попри це, військовослужбовиці й надалі стикаються з упередженнями, знеціненням і стереотипами як у суспільстві, так і всередині армійських структур.

Одна з них – "Арі" із Сил безпілотних систем, яка розповіла в інтерв'ю 24 Каналу про реалії служби.

Чому навіть у війську стереотипи не зникають?

Попри те, що українки служать у різних підрозділах – від бойових до тилових – вони й досі стикаються з образами та знеціненням у суспільстві. Військовослужбовиця, коментуючи цю тему, зазначає, що швидких змін у сприйнятті очікувати не варто.

Я думаю, що потрібно багато часу. Не зникне воно так просто, бо зійшлися багато факторів. Загалом це і мізогінія як явище, яке існує вже не один десяток років,

– каже "Арі".

За її словами, частина негативного ставлення до жінок у війську пов’язана не лише з гендерними стереотипами, а й із соціальними порівняннями між цивільними чоловіками та жінками, які обрали службу. Вона також наголошує, що подолання упереджень відбуватиметься поступово – через звикання суспільства до нової ролі жінки у військових структурах та її нормалізацію.

Окремо військовослужбовиця звертає увагу на знецінення роботи військових на небойових посадах. Армія є складною системою, у якій кожен підрозділ виконує критично важливу функцію для загального результату.

Вона підкреслює, що хоча піхота є ключовою ланкою на передовій, без тилових служб її робота була б неможливою: від логістики до забезпечення технікою та ресурсами.

Звісно, я не скажу, що моя служба в медійному відділі – це те саме, що піхота. Це очевидно зовсім не те. І я не вимагаю від людей, щоб вони мені дякували за службу… Але і знецінювати це, називаючи "несправжньою службою" – це смішно, якщо чесно,

– зазначає "Арі".

Військовослужбовиця додає, що подібне знецінення часто є способом психологічного самозахисту, коли люди намагаються "дати раду власній совісті", применшуючи роль інших.

"Арі" наголошує, що і жінки у війську, і військові небойових спеціальностей виконують важливу частину спільної роботи, яка забезпечує функціонування всієї армії.

Що радить "Арі" іншим жінкам, які хочуть долучитися до служби?

Військовослужбовиця "Арі" поділилася порадами для жінок, які розглядають можливість служби в Силах оборони. Вона наголошує, що ключовим фактором успішної та комфортної служби є ставлення до жінок у конкретному підрозділі.

За її словами, це питання варто ставити ще на етапі рекрутингу – як рекрутерам, так і безпосередньо командирам. Вона радить не задовольнятися загальними відповідями про "рівне ставлення", а уточнювати практичні умови служби.

Також "Арі" рекомендує шукати реальні відгуки військовослужбовиць, які вже проходять службу в обраному підрозділі. Це, на її думку, допомагає краще зрозуміти реальну атмосферу всередині частини. Вона підкреслює, що саме безпосереднє командування найчастіше визначає щоденний комфорт жінки у війську. У випадках, коли підрозділ не є дружнім до жінок, служба може перетворюватися на постійну боротьбу за можливість виконувати свої обов’язки.

"Арі" радить обирати те місце, де вже є позитивний досвід служби жінок, щоб уникнути зайвого психологічного навантаження. Вона також висловлює сподівання, що з часом комфортні умови стануть нормою для всієї армії, а не окремих підрозділів.