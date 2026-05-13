Військова "Арі" поділилася, як почалася її служба та що у війську здивувало найбільше

В українському війську зараз служать 75 000 жінок – це безпрецедентна кількість і найбільша серед усіх армій світу. Вони свідомо обрали цей шлях і виконують військові обов’язки на рівних умовах із чоловіками.

Серед 75 тисяч військовослужбовиць – "Арі", яка служить у відділенні комунікацій 1-го Окремого центру Сил безпілотних систем. В інтервʼю 24 Каналу вона поділилася власним досвідом.

Що каже військовослужбовиця "Арі" про службу в ЗСУ?

В українських Силах оборони сьогодні проходять службу близько 75 тисяч жінок — це рекордний показник не лише для України, а й для армій усього світу. Водночас така цифра не скасовує викликів: військовослужбовиці й досі стикаються з упередженим ставленням і некоректними коментарями, переважно в соцмережах, а подекуди й у повсякденній військовій взаємодії.

Попри це, жінки у війську є повноцінною частиною Сил оборони та свідомо обрали службу державі на рівних із чоловіками. Підрозділ "Арі" працює з руйнуванням стереотипів про роль жінок у війську, демонструючи їхню залученість до сучасних бойових і інформаційних процесів.

До лав Сил оборони вона приєдналася торік, ухваливши рішення про службу самостійно та усвідомлено.

Військовослужбовиця зазначає, що її базове розуміння війни не змінилося, однак реальність служби відкрила для неї інший рівень мотивації людей.

Уявлення про війну як про трагедію і як подію, яка тягнеться в житті українців уже 12 років, не змінилося. На цьому екзистенційному рівні вона є такою, як я собі уявляла. Чого я не очікувала – це побачити, наскільки високий рівень патріотизму є у війську,

– розповіла вона.

"Арі" додає, що попри втому війною, у війську зберігається чітке розуміння спільної мети. Зокрема, у 1 Окремому центрі це особливо помітно, "бо є чітке розуміння, для чого ми працюємо і чого хочемо для країни".

"Дуже ціную, що є бачення вектора руху і постійний розвиток. Людям не все одно, що стане результатом їх роботи. Я навіть передати вам не можу, наскільки це мене надихнуло!", – наголосила "Арі".

Що виявилося найскладнішим у службі?

Зараз "Арі" працює у відділенні комунікацій, де відповідає за взаємодію з українськими та іноземними медіа. Її робота включає організацію зустрічей, виїздів журналістів і висвітлення бойової роботи підрозділу.

Я працюю у відділенні комунікації, в основному займаюсь зв’язками зі ЗМІ, українськими та іноземними. Організовую медійні зустрічі, виїзди, якщо треба висвітлити нашу бойову роботу. Це дозволяє демонструвати аудиторії, що таке на практиці стратегічне планування і професіоналізм наших військових,

– пояснила вона.

За її словами, інтерес міжнародних медіа до українських підрозділів залишається стабільно високим.

Найбільшим викликом для неї стала необхідність повністю змінити ставлення до часу та власного ритму життя. Військовослужбовиця зазначає, що у війську важливо навчитися балансувати між інтенсивною роботою та відновленням, щоб уникати вигорання.

"Графік такий, що його немає – він постійний, але всі розуміють, що працювати 24/7 ніхто не зможе, в підрозділі людиноцентричний підхід у цьому сенсі. У нас багато людей з бізнесу, з креативної та технічної сфери, які розуміють важливість перезавантаження для ефективної роботи", – каже військова.

Що радить "Арі" іншим жінкам, які хочуть піти на службу до війська?

Військовослужбовиця "Арі" радить жінкам, які розглядають можливість служби в армії, насамперед не ігнорувати питання ставлення до жінок у підрозділах. За її словами, це один із ключових факторів, який може вплинути на подальший досвід служби та психологічний комфорт.

Вона наголошує, що ще на етапі відбору варто прямо запитувати про ставлення до жінок як у рекрутера, так і у командування. При цьому не слід обмежуватися лише формальними відповідями, адже реальна ситуація може відрізнятися від офіційних заяв.

Військова радить шукати відгуки інших військовослужбовиць, щоб зрозуміти, як насправді організована служба в конкретному підрозділі. Важливим джерелом інформації вона називає особистий досвід людей, які вже служать у тій чи іншій структурі.

Вона підкреслює, що комфорт у війську часто залежить не лише від загального командування, а й від безпосередніх командирів на місцях. Саме цей рівень управління може визначати щоденні умови служби. У випадку відсутності підтримки жінки, за її словами, можуть змушені постійно доводити своє право на рівне ставлення, що додатково ускладнює службу. Тому "Арі" радить одразу обирати підрозділи, де вже сформована культура поваги та підтримки.

Вона також зазначає, що ідеальним варіантом є підрозділи з позитивною репутацією щодо служби жінок. "Арі" сподівається, що з часом такою характеристикою можна буде описати всю українську армію.