"Жінки зі сталі": дружина бійця Азову назвала пріоритетні завдання ради

Рідні захисників Маріуполя створили спеціальну Раду дружин і матерів захисників України "Жінки зі сталі".

Вони планують і надалі привертати світову увагу до цієї проблеми. Про це 24 каналу розповіла дружина бійця "Азову" Наталя Зарицька.

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За її словами, концентрована проблема "Азовсталі" лише підкреслила те, що насправді у полоні і безвісти зниклими є багато наших захисників. Тож потрібно боротися і за тих військових, які потрапили до пекельних умов окупантів раніше.

"Наступним нашим кроком буде налагодження спілкування й посилена комунікація з міжнародними спільнотами щодо гарантування збереження життя наших захисників", – наголосила жінка.

"Будемо боротися за наших захисників"

Для оперативного інформування та комунікації створили телеграм-канал (усі контакти у кінці новини). Однак вона наголосила, що достовірної інформації щодо українських захисників – наразі немає.

Утім за тими відео, які викладає російська сторона, рідні бійців уважно стежать. Наталія зауважила, що ворог – підступний, тож йому довіряти не можна. Вона закликала рідних дуже критично сприймати усю інформацію від агресора.

Але ми будемо битися за наших чоловіків до останньої краплі крові, так, як вони билися за нас,

– сказала Зарицька.

Тож новостоврена Рада буде своєрідним майданчиком між рідними та владою, який "триматиме на пульсі" питання звільнення українських військових з полону та дотримання усіх пунктів Женевських конвенцій.

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Контакти Асоціації родин захисників "Азовсталі"

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