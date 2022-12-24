Хочеться все одно відчувати себе жінкою: бренд "Весна" відправляє на фронт косметику

У лавах ЗСУ є чимало жінок. Навіть на фронті вони прагнуть доглядати за собою, тому бренд "Весна" надсилає захисницям косметику.

Про це розповіли засновниці бренду Вікторія Маслова та Інна Скаржинська. Про місію "Весни", виїзд з окупованої Бучі, нове життя у Львові та плани після перемоги читайте в інтерв'ю 24 каналу в межах проєкту СВОЇ.

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Бренд "Весна" допомагає військовим

Бренд "Весна" створили мама та донька. Вони одразу розуміли, що варто допомагати військовим. Для цього розробили рецепт загоювальної мазі для фронту.

Інна пригадала, як один військовий поскаржився їй, що не може стріляти, бо має попечені руки. Вона дуже здивувалася, адже стріляти для захисника – це базова навичка та потреба. Саме це стало стимулом для створення загоювальних мазей.

Я тут відчуваю реальну допомогу. Ми стаємо відомими між бригадами. Тому що ця мазь дуже зручна. Вона маленька і легко поміщається в кишеньці, вони тримають її в розгрузці, і вона завжди допомагає,

– додала Інна Скаржинська.

Вікторія пояснила, що в складі цієї мазі – бджолиний віск та різні екстракти. Вона допомагає проти будь-яких проблем, таких як опіки, рани, тріщини та укуси комах.

"Також з нами зв'язалися жінки з фронту. Вони писали нам і говорили: "Я знаю, де я зараз, але хочеться все одно відчувати себе жінкою". І нас також сильно це зворушило, ми почали підбирати їм доглядові засоби. І після цього народилася така ініціатива, як "підвісити" косметику. Загалом ми вже відправили понад 3 тисячі загоювальних мазей на фронт", – додала співзасновниця бренду.

Інна зауважила, що їй стає легше, коли вона робить щось для спільної перемоги.

"Мені завжди хочеться бути залученою до цієї великої перемоги, яку ми будемо переживати. Зараз я живу і постійно розумію, що прийде час, коли мені потрібно буде це все прожити. Перемога буде пов'язана з болем, з Бучею, з Ізюмом, з Маріуполем, з усіма стражданнями. Але вона буде великою", – зазначила жінка.

За її словами, перемога українців також буде пов'язана з нашими духом незламності, сміливістю, волонтерством, самовіддачею.

"З того, що ми без світла сидимо, але ми працюємо. З тим, що ми надзвичайно гнучкі", – підсумувала жінка.

Практика "підвішення" товарів для українських військових від початку вторгнення стала досить поширеною. Традиція оплатити послугу, щоб нею міг скористатися хтось інший, походить з Неаполя. Там зазвичай "підвішували" каву для незнайомців, аби продемонструвати свою щедрість. В Україні ж у такий спосіб люди дякують захисникам та захисницям, оплачуючи для них послуги чи товари.