Жінки в Україні заробляють менше від чоловіків: стало відомо, наскільки

Чоловіки в Україні заробляють на 21% більше, аніж жінки. Водночас у країнах Євросоюзу різниця між розмірами зарплат чоловік і жінок становить 16%.

Працювати над усуненням гендерного розриву в оплаті праці в Україні готове Міністерство соціальної політики, заявила профільна міністерка Юлія Соколовська.

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Тож Мінсоцполітики домовилося з Міжнародною організацією праці про співпрацю, зокрема щодо вдосконалення української нормативної бази, стратегічного консультування на основі статистики та проведення аналітичних досліджень.

Рівність, прозорість та справедливість – основа діяльності нашої команди. Ми готові до співпраці, аби впроваджувати передові світові практики і ліквідувати розрив у оплаті праці чоловіків та жінок,

– заявила Соколовська.

Зауважимо, що мінімальна зарплата в Україні з 1 січня становитиме 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину. Такі розміри мінімалки закладені у державному бюджеті на 2020 рік.