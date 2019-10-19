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      Жінки в Україні заробляють менше від чоловіків: стало відомо, наскільки

      126 Читать новость на русском
      Жінки в Україні заробляють менше від чоловіків: стало відомо, наскільки
      / ru.delfi.lt

      Чоловіки в Україні заробляють на 21% більше, аніж жінки. Водночас у країнах Євросоюзу різниця між розмірами зарплат чоловік і жінок становить 16%.

      Працювати над усуненням гендерного розриву в оплаті праці в Україні готове Міністерство соціальної політики, заявила профільна міністерка Юлія Соколовська.

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      Тож Мінсоцполітики домовилося з Міжнародною організацією праці про співпрацю, зокрема щодо вдосконалення української нормативної бази, стратегічного консультування на основі статистики та проведення аналітичних досліджень.

      Рівність, прозорість та справедливість – основа діяльності нашої команди. Ми готові до співпраці, аби впроваджувати передові світові практики і ліквідувати розрив у оплаті праці чоловіків та жінок,
      – заявила Соколовська.

      Зауважимо, що мінімальна зарплата в Україні з 1 січня становитиме 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину. Такі розміри мінімалки закладені у державному бюджеті на 2020 рік.

      середня зарплата в Україні статистика інфографіка

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Зарплата Гроші Статистика Міністерство соціальної політики Юлія Соколовська
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