Перед смертю одіозний українофоб Володимир Жириновський підтримав напад Росії на Україну. Тоді, й без того хворий російський політик, помер.

Про це розповів голова Хабаровського краю Михайло Дегтярьов на відспівуванні Жириновського. Його цитату подали російські пропагандисти, передає 24 канал.

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Остання розмова була телефоном наприкінці лютого, він був у лікарні вже. Говорили про спецоперацію в Україні – він її палко підтримав, бо був взагалі ідеологом "російського світу", захисником російського народу,

– сказав політик ворожої країни.

Він також натякнув, що Жириновський був турботливим. Мовляв, про Хабаровський край завжди питав, дзвонив по кілька разів на тиждень, питав про людей, чим живуть, чим допомогти.

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