На Львівщині 67-річний чоловік загинув унаслідок вибуху невстановленого вибухонебезпечного предмета. Трагедія трапилася вночі 16 вересня у Жовківському районі.

У відділення поліції 16 вересня, приблизно о 13:30 надійшло повідомлення про те, що у селі Кунин виявили тіло чоловіка з численними ушкодженнями. Про це інформує пресслужба поліції Львівської області.

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На місце інциденту одразу виїхали правоохоронці.

Як попередньо встановили слідчі, 67-річний чоловік загинув від травм, які отримав під час вибуху снаряду часів Другої світової війни. Чоловік знайшов його та намагався розрізати "болгаркою".

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про нещасний випадок. Наразі триває досудове розслідування.



Житель Львівщини загинув від вибуху боєприпасу / Фото Нацполіції



Чоловік намагався розрізати боєприпас "болгаркою" / Фото Нацполіції

Трагедія сталася у селі Кунин, що на Львівщині: карта