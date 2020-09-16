Через необережне поводження з гранатою біля Новотошківського загинув український боєць
Від початку доби 16 вересня бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, однак обійшлось без постраждалих. Водночас біля Новотошківського через необережне поводження з гранатою загинув український воїн.
Два порушення бойовиків
Війська окупанта продовжують порушувати перемир’я, повідомили у фейсбуці штабу ООС.
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Біля Катеринівки збройні формування РФ здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета. А неподалік Водяного противник випустив п’ять провокаційних черг зі стрілецької зброї.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.
Смерть на фронті
Однак поблизу Новотошківського унаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український воїн.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого.
Військові відновлюють будинки, проводять розмінування
У штабі додають, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони:
- рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків. Протягом доби вони відремонтували 11 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають;
- сапери ДСНС розмінували майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 35 знайдених вибухонебезпечних предметів.
Напередодні Біля Шумів вибухнула граната: постраждали двоє українських військових
Ситуація на Донбасі та порушення бойовиків
- З 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим припинення вогню, який постійно порушують проросійські бойовики.
- Перші прицільні обстріли зі сторони противника відбулись 6 вересня. У результаті один український боєць загинув, ще один отримав поранення.
- Також у цей день четверо українських військових підірвались на вибухівці. Двоє померли одразу, ще один – у лікарні. Воїн, що вижив – у важкому стані й переніс кілька операцій.
- Під час проведення інженерних робіт 15 вересня один український захисник підірвався на вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.
- Також біля населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу