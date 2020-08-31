Жителі Івано-Франківська протестують проти карантину: рішення оскаржать у суді
Міська рада Івано-Франківська в суді оскаржить постанову Кабміну про поділ держави на карантинні зони. За словами мера Руслана Марцінківа, внесення Івано-Франківська до червоної зони суперечить інтересам міста.
У своїх діях влада міста керується рішенням Конституційного суду України. Той визнав, що встановлювати карантинні обмеження має право виключно Верховна Рада. Про це Марцінків заявив у відеозверненні на фейсбуці.
Зверніть увагу Коломия – у червоній зоні, бо 500 "чоловік-легенів" гуляє весілля, і їх не зупинити, – мер
"Дані, які подають до Києва, є суб'єктивними"
Міський голова також назвав дуже суб'єктивними дані про заражених, які подають до Києва. На думку Марцінківа, кількість інфікованих в Івано-Франківську завжди буде більшою, аніж в області. До міста везуть хворих не тільки з цілого Прикарпаття, а також з Тернопільської та Зарпатських областей.
Міський голова звернувся до президента
У зверненні до уряду та президента Марцінків просить орієнтуватися на реальні показники, а не запроваджувати карантинні зоні на основі даних про заповнення ліжок або кількості позитивних результатів тестів.
Транспорт працює у звичному режимі
Міський транспорт Івано-Франківська працює за звичним графіком. Однак усі пасажири мають носити посвідчення, яке пояснить, чому вони їздять у громадському транспорті.
Ми не кажемо, що проблеми немає. Ми не кажемо, що сьогодні вірусу немає. Вірус є. Він підступний. Але не можна сьогодні вбивати економіку, не можна все зупиняти,
– наголосив Марцінків.
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Жителі Івано-Франківська мітингують під ОДА
За даними місцевих ЗМІ, 31 серпня сотні франківців прийшли під стіни ОДА на мирну акцію. Люди протестують проти рішення Кабміну внести Івано-Франківськ у червону зону.
Під ОДА зібралися сотні людей / Фото Галка
Що відомо про коронавірус в Івано-Франківській області
- Станом на 31 серпня в Івано-Франківській області зафіксовано 9179 випадків зараження коронавірусом, +165 осіб за добу.
- Рішенням 27 серпня до червоної зони на Прикарпатті віднесли: Івано-Франківськ, Калуш, Коломию, Городенківський район, Косівський район, Тисменицький район.
- В області розгорнули шість лікарень другої хвилі.