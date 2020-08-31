Міська рада Івано-Франківська в суді оскаржить постанову Кабміну про поділ держави на карантинні зони. За словами мера Руслана Марцінківа, внесення Івано-Франківська до червоної зони суперечить інтересам міста.

У своїх діях влада міста керується рішенням Конституційного суду України. Той визнав, що встановлювати карантинні обмеження має право виключно Верховна Рада. Про це Марцінків заявив у відеозверненні на фейсбуці.

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"Дані, які подають до Києва, є суб'єктивними"

Міський голова також назвав дуже суб'єктивними дані про заражених, які подають до Києва. На думку Марцінківа, кількість інфікованих в Івано-Франківську завжди буде більшою, аніж в області. До міста везуть хворих не тільки з цілого Прикарпаття, а також з Тернопільської та Зарпатських областей.

Міський голова звернувся до президента

У зверненні до уряду та президента Марцінків просить орієнтуватися на реальні показники, а не запроваджувати карантинні зоні на основі даних про заповнення ліжок або кількості позитивних результатів тестів.

Транспорт працює у звичному режимі

Міський транспорт Івано-Франківська працює за звичним графіком. Однак усі пасажири мають носити посвідчення, яке пояснить, чому вони їздять у громадському транспорті.

Ми не кажемо, що проблеми немає. Ми не кажемо, що сьогодні вірусу немає. Вірус є. Він підступний. Але не можна сьогодні вбивати економіку, не можна все зупиняти,

– наголосив Марцінків.

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Жителі Івано-Франківська мітингують під ОДА

За даними місцевих ЗМІ, 31 серпня сотні франківців прийшли під стіни ОДА на мирну акцію. Люди протестують проти рішення Кабміну внести Івано-Франківськ у червону зону.



Під ОДА зібралися сотні людей / Фото Галка

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