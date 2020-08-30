Коломия на Прикарпатті вже другий тиждень поспіль потрапляє в червону коронавірусну зону. За словами мера міста Ігоря Слюзара, захворюваність серед населення продовжує рости. Зокрема, щодня збільшується на 20 – 30%. Водночас лікарні – переповнені. У всьому міський голова звинувачує весілля.

Коронавірусна ситуація в Коломиї: що каже мер Слюзар

За словами міського голови, головне джерело захворюваності – це весілля. Такі заходи в Коломиї проводилися до восьмого серпня. Негативно на ситуацію із COVID-19 впливає і передвиборна пора. Зокрема, за останній тиждень під ратушею відбулося п’ять протестів. Про це пише Суспільне.

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Ця хвиля підходить до завершення. Але невдовзі знову починаються весілля. І це знову, коли в селі, в палатці – 500 осіб. Але, на жаль, у нас є така традиція,

– зауважив чиновник.

За його словами, поліція приїжджає та штрафує. Але, "коли 500 "чоловік-легенів гуляє – з ними вже нічого не можна зробити".

"До сьогоднішнього дня ми ще мали послаблення, але претензію висунув головний санітарний лікар області Руслан Савчук. Якщо ми не виконаємо заходи, які вимагає Кабінет Міністрів – із суботи, 5 вересня, вже буде тут Національна гвардія закривати місто від виїзду", – наголосив Слюзар.

Мер Коломиї додає, що таке рішення було ухвалено. Отже, якщо місто не може забезпечити виконання карантинних умов – вступає в силу умова ізоляції населених пунктів від інших територій.

Таким чином, з 31 серпня в Коломиї працюватимуть лише:

продовольчі магазини,

ринки,

аптеки,

установи банківської та страхової сфери,

заклади приватної медичної та ветеринарної практики.

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За даними Національної служби здоров'я, станом 30 серпня в Коломийському районі на Прикарпатті на коронавірус наразі хворіє 631 особа. Загалом тут виявили 826 випадків, померли 9 осіб, натомість одужати вдалося 186 пацієнтам.

Через весілля постраждала не лише Коломия