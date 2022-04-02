Жителі Рубіжного, яких окупанти примусово вивезли у Луганськ, влаштували там мітинг

Жителі Рубіжного, яких рашисти примусово вивезли на територію тимчасово окупованого Луганська, влаштували там мітинг. Вони вивісили український прапор і вимагали свого повернення на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у телеграмі. Вона закликала світову спільноту посприяти поверненню незаконно вивезених людей назад на підконтрольну Україні територію.

Читайте також Гуманітарні коридори: з Маріуполя, Запоріжжя та Луганщини евакуйовано понад 4 тисячі людей

Мітинг примусово вивезених окупантами українців у Луганську

Жителі Рубіжного, яких рашисти фактично депортували з їхнього рідного містечка у тимчасово окупований Луганськ, влаштували там мітинг. Вони вивісили український прапор на будівлі місцевого гуртожитку педінституту і вимагали повернути їх на підконтрольну Україні територію.

Люди заявили, що окупанти знищили їхні будинки, а тепер змушують жити у гуртожитку та харчуватися пайками.

До слова, Людмила Денісова наголосила, що країна-терористка цинічно та грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території.

Закликаю світову спільноту вжити заходів для сприяння у поверненні незаконно вивезених Росією українців та відкриття безпечних гуманітарних коридорів з регіонів ведення бойових дій,

– написала Денісова.

Крім того, уповноважена з прав людини звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини та експертної комісії від ОБСЄ, створеної відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини Росією в Україні.

Зверніть увагу – ЄС може укласти з Україною унікальну угоду: дивіться відео