Жителів Черкас закликали вимкнути всі газові прилади

Жителів міста Черкаси закликали вимкнути всі газові прилади. З відповідною заявою виступила місцева влада після того, як під час атаки дронів було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Черкас Анатолія Бондаренка.

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Після атаки жителів Черкас закликали вимкнути газові прилади

Мер Черкас наголосив, що 28 квітня місто пережило тривалу атаку "Шахедів". Так, унаслідок російського терору є пошкодження інфраструктури.

Через це мешканців міста закликали негайно вимкнути усі газові прилади.

Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади й не користуватися газом у приватних будинках,

– наголосив Бондаренко.

Він додав, що наразі працюють аварійні служби.

У Черкаській ОВА наголосили, що атака 28 квітня стала однією з наймасованіших в регіоні за увесь час повномасштабної війни. Під ворожим прицілом була критична інфраструктура. Зокрема, пошкоджено об'єкт газового господарства.

Наразі без газопостачання залишилася частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл.

Водночас під час атаки у небі над Черкащиною вдалося збити 15 російських "Шахедів".

Під масованою атакою уночі опинився і Харківщину. Так, у ніч на 28 квітня російська армія атакувала ферму у Харківській області, застосувавши 10 ударних безпілотників. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 100 корів, пошкоджено телятник, три корівники та складські приміщення.