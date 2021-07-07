"Під*расів треба вбивати": у Житомирі спалахнув черговий гомофобний скандал – фото

У ніч проти 7 липня група невідомих розвісила по Житомиру сотні провокативних листівок. У них закликають вбивати представників ЛГБТ-спільноти.

Обурливу листівку помітили на стовпі просто біля міської ради Житомира на Великій Бердичівській. Фото опублікував житомирянин Андрій Шатило.

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Гомофобний скандал у Житомирі: що відомо

На листівці розмістили закреслений райдужний прапор, а поруч з ним кельтський хрест, що є одним із символів ультраправих. Автор листівки наголосив: "не боятися під*расів", а "вбивати їх".

Це взагалі нормально? Як жити поруч з людьми, які закликають до вбивств житомирян?

– написав Андрій Шатило.



Гомофобна листівка у Житомирі / Фото Андрія Шатила

Реакція соцмереж

У коментарях під постом Шатила спалахнула справжня дискусія. Щоправда, більшість людей таки засудили гомофобну листівку. Ось, що пишуть житомиряни:

"Я знаю 3 пари чоловіків. Найдобріші люди. Живуть гарно. Нікого не чіпають. Завжди приємно спілкуватись. Думаю, людина, яка розповсюджує ці листівки значно небезпечніша для суспільства".

"Зловити (автора листівки – 24 канал) й в АТО до закінчення війни, нехай там вбивають ворога, заодно і самоутвердяться, покажуть свою істинну сутність".

​Однак були й ті, хто підтримує "традиційні цінності". На думку одного з коментаторів, листівку розмістили нібито самі представники ЛГБТ. Все для того, щоб "змушувати толерантних людей жаліти себе і підтримувати"