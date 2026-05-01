У Житомирі гримлять вибухи: на місто летять нові дрони
- У Житомирі лунають вибухи через атаку російських дронів 1 травня.
- На Житомир летіли близько десятка безпілотників на малих висотах, що становить загрозу місту та області.
Росія атакує низку українських міст удень 1 травня. Вибухи лунають і в Житомирі.
Деталі зібрав 24 Канал. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Дивіться також Харків масовано атакували БпЛА: під прицілом – автозаправні станції, є влучання на п’яти АЗС
Що відомо про атаку на Житомир 1 травня?
О 13:17 в Повітряних силах написали, що безпілотники прямують на Озерне/Житомир.
Тернопіль, Житомир – залишайтесь в укриттях. Нові дрони у напрямку міст,
– додали там о 13:29.
Моніторинговий телеграм-канал monitor написав, що на Житомир летить близько десятка дронів. До того ж БпЛА ідуть на малих висотах.
Близько другої години дня моніторингові спільноти указували, що на Житомирщині ще є близько 6 безпілотників. Вони можуть загрожувати не тільки самому Житомиру, але й іншим містам області.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Де ще були вибухи вдень 1 травня?
Росіяни запустили багато ударних безпілотників. Спершу в мережі припускали, що БпЛА можуть полетіти на Київ, але ті обрали західний напрям.
Тож, окрім Житомира, було гучно в Тернополі та на Вінниччині. Про можливі наслідки поки не відомо.