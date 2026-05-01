У Житомирі гримлять вибухи: на місто летять нові дрони

Росія атакує низку українських міст удень 1 травня. Вибухи лунають і в Житомирі.

Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також Харків масовано атакували БпЛА: під прицілом – автозаправні станції, є влучання на п’яти АЗС

Що відомо про атаку на Житомир 1 травня?

О 13:17 в Повітряних силах написали, що безпілотники прямують на Озерне/Житомир.

Тернопіль, Житомир – залишайтесь в укриттях. Нові дрони у напрямку міст,

– додали там о 13:29.

Моніторинговий телеграм-канал monitor написав, що на Житомир летить близько десятка дронів. До того ж БпЛА ідуть на малих висотах.

Близько другої години дня моніторингові спільноти указували, що на Житомирщині ще є близько 6 безпілотників. Вони можуть загрожувати не тільки самому Житомиру, але й іншим містам області.

Де ще були вибухи вдень 1 травня?

Росіяни запустили багато ударних безпілотників. Спершу в мережі припускали, що БпЛА можуть полетіти на Київ, але ті обрали західний напрям.

Тож, окрім Житомира, було гучно в Тернополі та на Вінниччині. Про можливі наслідки поки не відомо.