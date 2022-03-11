У Житомирі – повітряна небезпека
11 березня 2022 , 09:11Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Житомир
У Житомирі лунають системи екстреного оповіщення. Місцевим мешканцям потрібно терміново піти в укриття.
Зараз у місті існує повітряна загроза. Сирени увімкнули о 9:04.
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Візьміть свою "тривожну валізу" та прямуйте у сховище. Дорогою допоможіть літнім людям та жінкам з маленькими дітьми. Перебувайте в укритті поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.
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