У Житомирі – повітряна небезпека

У Житомирі лунають системи екстреного оповіщення. Місцевим мешканцям потрібно терміново піти в укриття.

Зараз у місті існує повітряна загроза. Сирени увімкнули о 9:04.

До теми Через обстріл аеродрому в Луцьку є загиблий

Візьміть свою "тривожну валізу" та прямуйте у сховище. Дорогою допоможіть літнім людям та жінкам з маленькими дітьми. Перебувайте в укритті поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.

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