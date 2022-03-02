У Житомирі та на Кіровоградщині – повітряна тривога: всім негайно сховатися в укриття

2 березня 2022 , 22:25
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У Житомирі та на Кіровоградщині виють сирени – в містах оголошена повітряна тривога. Всім мешканцям треба негайно спуститися в укриття.

Про повітряну тривогу повідомили 2 березня о 10:20.

До теми У Києві та Чернігові – повітряна тривога

  • "Увага! Повітряна тривога (22:20 / 02.03). В укриття!", – йдеться у повідомленні.
  • "Увага! Вся Кіровоградщино, повітряна тривога (22:20). В укриття!", – йдеться в іншому повідомленні.

Наголошуємо, люди повинні перебувати у сховищах, очікуючи подальших інструкцій.

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Автор: Марія Бондар