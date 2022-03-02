У Житомирі повітряна тривога – в укриття
2 березня 2022 , 15:41Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Житомир
Повітряна тривога в Житомирі. У місті лунають сирени, що означає, що треба негайно йти в укриття.
В першу чергу, чуючи повітряну тривогу, треба зберігати спокій. Також слід тримати напоготові гроші та документи, воду та їжу, яка не псується, і з ними йти в укриття.
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Але, перш за все, виходячи з квартири чи будинку, треба вимкнути всі комунікації.
В укритті слід сидіти до тих пір поки не буде наступного сингалу сирени. Це означає, що повітряна тривога закінчилась.
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