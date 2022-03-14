На Житомирщині, у Білгород-Дністровському та Лубнах сирени: усім в укриття
14 березня 2022 , 09:06Читать новость на русском
На Житомирщині, у Білгород-Дністровському та Лубнах оголосили повітряну тривогу. Людей негайно закликають пройти в укриття.
Відповідну інформацію оприлюднила місцева влада. Повідомлення про тривогу почали з'являтись з 8:57 по 9 годину 14 березня.
Зауважте Далі буде гірше, – автор "Броньованого розуму" про психологічний стан окупантів
Тривогу оголосили на Житомирщині, у Білгород-Дністровському та Лубнах
Увага! Загроза ракетного удару,
– повідомила влада.
Людей закликають перебувати в укритті до того часу, поки влада не оголосить відбій повітряної тривоги.
Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео