На Житомирщині, у Білгород-Дністровському та Лубнах сирени: усім в укриття

На Житомирщині, у Білгород-Дністровському та Лубнах оголосили повітряну тривогу. Людей негайно закликають пройти в укриття.

Відповідну інформацію оприлюднила місцева влада. Повідомлення про тривогу почали з'являтись з 8:57 по 9 годину 14 березня.

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Тривогу оголосили на Житомирщині, у Білгород-Дністровському та Лубнах

Увага! Загроза ракетного удару,

– повідомила влада.

Людей закликають перебувати в укритті до того часу, поки влада не оголосить відбій повітряної тривоги.

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