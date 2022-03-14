На Житомирщині, у Білгород-Дністровському та Лубнах сирени: усім в укриття

14 березня 2022 , 09:06
Читать новость на русском

На Житомирщині, у Білгород-Дністровському та Лубнах оголосили повітряну тривогу. Людей негайно закликають пройти в укриття.

Відповідну інформацію оприлюднила місцева влада. Повідомлення про тривогу почали з'являтись з 8:57 по 9 годину 14 березня. 

Зауважте Далі буде гірше, – автор "Броньованого розуму" про психологічний стан окупантів

Тривогу оголосили на Житомирщині, у Білгород-Дністровському та Лубнах

Увага! Загроза ракетного удару,
– повідомила влада.  

Людей закликають перебувати в укритті до того часу, поки влада не оголосить відбій повітряної тривоги. 

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська