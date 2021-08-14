На Житомирщині та Чернігівщині попрощались із загиблими захисниками

Україна 13 серпня попрощалася одразу із 2 загиблими військовими. У Новоград-Волинському, що на Житомирщині, в останню путь провели старшого солдата Олексія Кайдановича. А у Прилуках, що на Чернігівщині, поховали старшого лейтенанта Петра Яшина.

Українці попрощалися з двома військовими, які віддали життя у боротьбі за незалежність та мир у країні.

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Прощання з Олексієм Кайдановичем

Старшого солдата Олексія Кайдановича в останню путь провели у Новоград-Волинському, що на Житомирщині.

Воїн отримав смертельне поранення 10 серпня внаслідок обстрілу ворогом військового автомобіля з протитанкових керованих ракет.

Загиблому захиснику було 30 років. Чоловік служив у розвідувальному батальйоні військ ОК "Північ". Працював старшим водієм мінометного взводу роти вогневої підтримки.

Був родом із села Федорівка Житомирської області.

Без чоловіка та батька залишилися дружина, падчерка та 6-річний син.

Прощання з Петром Яшином

У Прилуках Чернігівської області поховали воїна 1-ї окремої танкової Сіверської бригади старшого лейтенанта Петра Яшина.

Чоловік помер раптово від зупинки серця 11 серпня під час виконання службових обов'язків.

Захисникові було 35 років.

У бригаді розповіли, що військовий закінчив факультет військової підготовки Харківського політехнічного інституту, а з червня 2020 року служив у бригаді на посаді інженера ремонтного батальйону.

У бійця залишилися дружина і дочка.

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Церемонії відбулися за усталеними військовими традиціями

Прощатися з побратимами, друзями, товаришами прийшли десятки близьких та рідних, військових, містян. Церемонії прощання відбулися за усталеними військовими традиціями. У них взяли участь військовий оркестр та Почесна варта.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Світла пам'ять захисникам!

В Україні попрощалися зі загиблими воїнами: Фото ОК "Північ"