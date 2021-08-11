Побили через телефон: на Житомирщині чоловіки кинули помирати свого друга

Моторошний інцидент стався у селі Мала Чернявка, що у Житомирській області. Там гуляння чотирьох друзів переросло у конфлікт та завершилося трагедією.

Як розповіли правоохоронці, під час спільного застілля один з місцевих мешканців отримав смертельну травму та помер.

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Конфлікт виник через телефон

Напередодні 4 товариші влаштували гуляння. Як встановили поліцейські, між двома друзями виник конфлікт нібито через телефон. 28-річний чоловік, відстоюючи свою позицію у суперечці, завдав іншому кількох ударів, від чого той упав, утративши свідомість.

Компанія залишила травмованого лежати на землі та розійшлися по домівках, оскільки було уже за північ. 31-річного постраждалого на наступний день знайшов інший мешканець села, який вранці гнав худобу на випас.

Чоловіка одразу ж госпіталізували до лікарні, але врятувати його життя не вдалося. Він помер 8 серпня, не приходячи у свідомість.

Що загрожує кривднику

Правоохоронці кваліфікували подію за статтею 121 про умисне тяжке тілесне ушкодження. Зловмиснику вже оголосили про підозру, наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.