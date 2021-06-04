Шукали вену: на Житомирщині медики обкололи місячного малюка – фото

У Житомирській обласній дитячій лікарні трапився скандал. Відома місцева організаторка весіль Маріанна Черепанська заявила, що лікарі обкололи її місячну дитину.

Деталі скандалу у лікарні на Житомирщині

Жінка заявила, що її дитину забрали лікарі, аби поставити крапельницю. Через пів години малюка повернули з обколеними руками.

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Ми приїхали у Станишівку. Нам сказали, що дитині потрібно поставити крапельницю магнезії. Мене до малюка не впустили. Принесли дитину через пів години, без свідомості, білого із повністю обколеними ручками,

– розповіла Черепанська.

Коли жінка поскаржилася, що над її дитиною познущалися, медики відповіли, що так вони шукали вени і, мовляв, усе нормально.

Реакція лікарні

Керівник лікарні Юрій Довгополий заявив, що про ситуацію знає і вже з'ясовує всі обставини, пише "Телеграм Житомира".

"Веносканер, який нам подарували благодійники, не дає можливості чітко забезпечити цю процедуру. Він показує тільки розташування вени, а глибину – не показує", – зазначив керівник лікарні Юрій Довгополий.