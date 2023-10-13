Спльовував кров після розмови з учителем: на Житомирщині між учнем та педагогом виник конфлікт

На Житомирщині між вчителем та учнем 5 класу спалахнув конфлікт. Мама дитини впевнена, що вчитель завдав її сину травму губи.

У Довбиському ліцеї на Житомирщині між учнем 5 класу та вчителем математики стався конфлікт. Мама хлопчика стверджує, що дитина отримала травму губи, але вчитель від коментарів відмовляється.

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Вчитель вивів учня з класу

Мама розповідає, що вчитель математики вивів її сина з класу та нагодував ковбасою.

Ми пішли до директорки, директорки не було. О 12:20 вона прийшла, і ми почали розмовляти. Я з однією проблемою прийшла, а вийшла з тим, що мені дали тиждень, щоб дитина виправилася, – сказала жінка.

Водночас батьки учнів, які теж були на уроці, розповідають, що їхні діти бачили кров.

"Мій син не зрозумів, чи це його однокласник зуб випльовував, чи ковбасу. Але кров бачили, казали, що кров була", – зазначила мама учня 5 класу, Анжела Кулеша.

Зі слів однокласника хлопчика, у якого стався конфлікт із учителем, він навіть давав постраждалому серветку, щоб той витер собі рота.

За словами мами хлопчика, у якого був конфлікт із вчителем, в її сина була травма губи, тому йшла кров. Ці тілесні ушкодження зафіксували у відділку поліції. Коментувати ситуацію вчитель відмовився, але жінка розповіла, що він телефонував їй та пропонував зустрітися. Вона відмовилася.

Директорка теж заперечує травму хлопчика

Директорка Довбиського ліцею Валентина Новіцька каже, що травми у дитини не було.

Ні побоїв, ні травм – нічого не було. Нормально з мамою переговорили. Вже четвертого жовтня нам сказали, що у хлопчика були травми, і в нього була розбита губа,

– розповіла Валентина Новіцька.

Вчителька історії та правознавства Ніна Коток розповіла, що хлопчик запізнився на урок історії та прийшов збуджений. Вона теж не побачила ніяких травм у дитини.

Членкиня тимчасової комісії з розслідування цього випадку Аліна Максимчук розповіла, що від дирекції ліцею чекають пояснень.

"Було засідання, на якому заслухали маму дитини і подали протокольне рішення директору школи, щоб дали пояснення цього випадку, пояснення вчителя і пояснення класного керівника", — сказала вона.

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