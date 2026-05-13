На Житомирщині прогриміли вибухи: над містом піднімається дим

Вдень 13 травня у Малині на Житомирщині було чутно звуки вибухів. Місцеві повідомляють, що над містом здіймається дим.

Про це повідомляє Суспільне.

Які деталі атаки на Житомирщину?

Сигнал повітряної тривоги на Житомирщині почав лунати о 9:14 у Коростенському районі області. Згодом о 10:13 та 10:53 почервоніли і Житомирський та Бердичівський райони відповідно.

У Звягельському районі загрозу удару БпЛА оголосили об 11:07.

Вибухи у Малині прогриміли за декілька хвилин – об 11:39. Місцеві жителі повідомляють про дим над містом.

Наслідки атаки та масштаби руйнувань станом на зараз уточнюються.

Зауважимо, монітори повідомляють, що наразі над Україною фіксується понад 200 ударних ворожих безпілотників. Усі повітряні цілі прориваються у західні регіони. Окремо Росія здійснює додаткові пуски.

Де ще сьогодні гриміли вибухи?

Вдень 13 травня над Київщиною зафіксували ударні дрони Росії. Місцева влада повідомляє про роботу сил протиповітряної оборони та закликає громадян перебувати у безпечних місцях, оскільки в повітряний простір України продовжують заходити нові групи ударних БпЛА з різних напрямків.

О 12:01 вибухи гриміли вже безпосередньо у столиці. Працювали сили ППО.