На Житомирщині росіяни скинули ракети на ліцей, будинок культури і котельні

Російські окупанти випустили ракети по Житомирській області зранку 24 березня. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина.

Ракети випустили о 9 годині ранку по Коростенському районі. Після влучання пожежі не було.

Раніше Окупанти обстріляли північ Житомирщини: знищено житлові будинки

Унаслідок обстрілів у селі Кирдани пошкоджені будівля ліцею, котельня та будинок культури. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Водночас у селі Раківщина зруйновані 5 житлових будинків, а 13 – пошкоджені. Також руйнувань зазнали 7 господарських будівель. Унаслідок обстрілів одна людина постраждала.

Наслідки обстрілів Житомирщини / Фото ДСНС

До теми дивіться відео про обстріли Охтирки: