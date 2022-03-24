На Житомирщині російська ракета влучила у промисловий об'єкт
24 березня 2022 , 10:36Читать новость на русском
Ніч проти 24 березня минула на Житомирщині не спокійно. Терористи запускали свої ракети по області.
Упродовж ночі було декілька повітряних тривог. Про це журналістам 24 каналу повідомили в Офісі Президента.
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Однак ракета влучила у промисловий об'єкт в Новоград-Волинському районі. На щастя, загиблих та травмованих немає.
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