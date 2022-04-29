На Житомирщині відкрили тимчасовий об’їзд по трасі Виступовичі – Могилів-Подільський

У Житомирській області на місці зруйнованого моста на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський відкрили тимчасовий об'їзд. Як повідомила пресслужба Укравтодору, він фактично є повноцінною ділянкою дороги та здатний пропускати транспорт одночасно в обидві сторони.

Як повідомила пресслужба Укравтодору, він фактично є повноцінною ділянкою дороги та здатний пропускати транспорт одночасно в обидві сторони.

Дорога М-21 – одна з ключових міжнародних транспортних артерій Житомирщини з великим навантаженням. Під час активних бойових дій в області підрив мосту зупинив техніку російських загарбників. Коли Житомирщину звільнили від росіян, дорожники почали зводити тимчасовий об'їзд,

– йдеться у повідомленні.



Відкрили об’їзд по трасі Виступовичі – Могилів-Подільський / Фото Укравтодору

Об'їзд здатен пропускати вантажівки, що забезпечить гуманітарні потреби населення: доставку ліків, води, їжі тощо. Альтернативний шлях буде відкритий, допоки не побудують повноцінну переправу замість зруйнованого моста.

"Штучну споруду потрібно зводити з нуля, оскільки у підірваного мосту пошкоджені вертикальні опори", – зазначають в Укравтодорі.

Паралельно на Житомирщині будують ще один тимчасовий проїзд на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що на Житомирській трасі поблизу Стоянки (Київська область) відкрили тимчасову переправу.