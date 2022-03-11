На Житомирщині збили ворожий Су-25: пілот-окупант згорів із літаком

Українські захисники продовжують знищувати окупантів у повітряних боях. У п'ятницю, 11 березня, стало відомо про збитий СУ-25 на Житомирщині.

ЗСУ влучно відпрацювали по ворожому штурмовику, що бомбив мирні міста й села Житомирщини. Як свідчать кадри з місця падіння літака, пілот-окупант не зміг катапультуватися. Він, так би мовити, згорів "на робочому місці".

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"ВКС Росії... Що там, доліталися?" – іронічно зауважив український захисник, оглядаючи уламки російського штурмовика.

Фото збитого Су-25 на Житомирщині (увага, кадри можуть шокувати):

Деяким рашистським пілотам вдається катапультуватися, але і це їх не рятує. За даними української розвідки, на Росії навмисне неправильно укладають парашути своїм же льотчикам. У підсумку – ті потім не розкриваються.

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