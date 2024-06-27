Життя у мирному Відні порівняли з життям у столиці країни, що воює, – експерт про "рейтинг" міст

В оприлюдненому "рейтингу" від The Economist міста оцінювали в тому числі за критеріями безпеки та стабільності. Тому не дивно, що Київ опинився серед інших міст, що воюють.

Але дивно, що деякі державні діячі через цей "рейтинг" "накидують" на Кличка, Київ та Україну загалом. Про це написав у своєму Facebook народний депутат VIII скликання Олександр Черненко.

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Рейтинг міст від Economist

The Economist вийшов з "рейтингом" найкращих та найгірших міст для життя. Оцінював за різними критеріями, в тому числі і стабільністю та безпекою. Правда, не всі кияни змогли відразу цей рейтинг прочитати через тривоги та відключення світла. Але рейтинг видався "знатним": столиця воюючої України опинилася в останній десятці. Поруч з іншими містами країн, які занурені у війни. Перші ж місця посів мирний Відень, за ним – Копенгаген, Цюріх, Мельбурн та Калгарі з Женевою,

– зазначив Черненко.

Він підкреслив, що в "рейтингу" від The Economist порівнюється життя у мирному Відні та в столиці України, яка воює.

"Дивно, що до Києва за критерієм стабільності та безпеки не долучили, наприклад, Харків, який росіяни щодня нищать КАБами, або Одесу, яку щодоби атакують "шахедами" та ракетами", – іронізує нардеп.

Черненко наголосив, що державні діячі, які через цей "рейтинг" "накидують" на мера Києва Віталія Кличка, працюють проти киян та країни загалом.

Питання тут виникають не стільки до видання, яке підігнало всі міста під одні критерії, скільки до "своїх" українських діячів, які смакують цей рейтинг, "накидуючи" на Кличка, столицю та Україну загалом. "Чим гірше – тим краще", - десь така логіка у деяких людей від влади, які працюючи проти Кличка та киян, працюють проти країни в цілому,

– підкреслив Олександр Черненко.