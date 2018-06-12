Живи на висоті

Чи можливо жити в центрі Києва, у комфортному та затишному будинку бізнес-класу, але при цьому бути подалі від столичного трафіку та шуму? Без сумніву!

Новий житловий комплекс "Львівська площа" від будівельної корпорації РІЕЛ – це поєднання високої якості та комфорту, естетики та сучасності, що не може залишити байдужими успішних та впевнених у собі людей. Комплекс має вдале розташування – він буде зведений на тихій вулиці Кудрявській, всього в 500 метрах від самої Львівської площі та в 300 метрах від важливої транспортної артерії – вулиці Січових Стрільців.

Кудрявська – вулиця непересічна, зі своїми визначними місцями та історіями. Тут, наприклад, певний час проживав письменник Михайло Булгаков. Вона поєднує галасливий мегаполіс та розмірений Поділ, Верхнє і Нижнє місто. Розташування вулиці дозволить майбутнім мешканцям ЖК "Львівська площа" милуватимуться неймовірними краєвидами столиці.

Жити у серці Києва – це не лише престижно, а й дуже зручно. Локація комплексу дозволить власникам квартир за лічені хвилини дістатися місця роботи та усіх необхідних точок побуту та дозвілля. Звідси до Золотих Воріт пішки всього 10 хвилин, до Подолу – 15, до Хрещатика – 20. До найбільших транспортних розв’язок – Проспекту Перемоги та Набережного шосе – 5 хвилин автомобілем. Усього в 5 хвилинах від будинку розташоване одне з найулюбленіших місць киян та гостей столиці – Пейзажна алея.

15-ти поверховий комплекс матиме 4 секції. Просторе планування квартир задовільнить навіть найвибагливіших. На поверхах буде розміщено лише по 5-8 квартир, мешканці яких користуватимуться 2 сучасними швидкісними ліфтами.

Знаючи, яку особливу увагу приділяє сучасна людина власній безпеці та безпеці своєї родини, забудовник передбачив на територію комплексу цілодобову охорону та відеонагляд. Також у ЖК "Львівська площа" працюватимуть консьєрж-сервіс та служба доставки. Автовласники будуть забезпечені підземним та наземним паркінгами, де будуть розміщені власна мийка та шиномонтаж. Для людей, які шанують довкілля та звикли бути на крок попереду, буде встановлена зарядна станція для електромобілів.

ЖК "Львівська площа" споруджується за сучасними стандартами, з якісних матеріалів, що проходять експертизу технічного нагляду. Комплекс зведуть за монолітно-каркасною технологією, стіни виконають з керамічної цегли, фасад буде утеплений мінеральною ватою. Вентиляційна система будинку буде закритого навісного типу.

Окрім цього, власники квартир зможуть суттєво зекономити на щомісячних комунальних платежах, адже опалення комплексу "Львівська площа" буде автономним за рахунок дахової котельні. Щодо оздоблювальних робіт, то забудовник зробить стяжку, змонтує системи опалення, водопостачання та водовідведення та встановить енергозберігаючі вікна – 2-камерні склопакети у 5-камерному профілі.

При бажанні майбутнього мешканця команда забудовника забезпечить йому виконання ремонтних робіт та розробить індивідуальний дизайн його квартири.