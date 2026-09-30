Живуть зовсім недовго, – майор описав, як Росія безглуздо втрачає окупантів на фронті

Ситуація на фронті залишається напружено. Росія фактично постійно кидає все нових окупантів на позиції. І втрати серед особового складу у них просто колосальні.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів майор, командир 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. За його словами, на деяких ділянках фронту російські атаки фактично не припиняються. Там кожного дня конвеєром відправляють фактично одноразові малі піхотні групи. Мало хто з них проходить крізь кілзону.

Втрати Росії насправді величезні

Як підкреслив військовий, наразі Росія посилено тисне на фронті, поки ще залишається "зеленка". Так окупантам дещо легше непомітно просуватися вперед. Але живуть окупанти зовсім недовго.

Ворог кидає все, що сконцентрував за рік. Постійні атаки дрібних інфільтраційних груп в межах кілзони. Десь буває кожні 15 хвилин, кожну годину або ж кожну добу. Ці одноразові групи йдуть і йдуть,

– зауважив Назаренко.

Військовий розповів про ситуацію на фронті: дивіться відео 24 Каналу

При цьому на фронті можна зустріти як якісно підготовлених штурмовиків, так і фактично солдаті без жодної підготовки та нормального спорядження. Усіх зустрічають FPV-дронами.

Бувають різні ситуації. Окупанти майже не використовують наземні роботизовані комплекси. Їм простіше взяти людину-носильщика, яка навантажена розносить провізію. Під час цього її зустрічає FPV-дрон,

– зауважив військовий.

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