Жизнь украинцев – наибольший приоритет для государства, или Совок головного мозга

Когда-то очень давно, посмотрев фильм "Спасти рядового Райана", я воспринял его, как фантастику. Как можно послать отряд на поиски солдата, только потому, что по закону его надо вернуть семье? Ну, как? Кто же в такое поверит?

Из-за какого-то солдата, который остался единственным ребенком в семье после гибели брата, умирает столько людей? Зачем?

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А ведь это была почти реальная история. Просто я, выросший в самой гуманной в мире стране – СССР, и представить себе не мог подобную ситуацию. Солдат?! Да, тьфу! Бабы еще нарожают!

За нашими солдатами не спешили спасательные отряды. Из-за них не приходил к чужим берегам советский флот. Их тела до сих пор лежат неупокоенными в старых окопах, в болотах Карелии. Жизнь советского человека всегда ничего не стоила. Пушечное мясо, не более. Инструмент для взятие господствующих высот. Солдат не жалеют, ими пользуются.

Сегодня, читая комментарии по поводу обмена Владимира Цемаха на наших пленных, я снова вспомнил фильм Спилберга. До тех пор, пока за каждым нашим солдатом не будет готов выступить весь украинский флот и авиасоединения... До тех пор, пока жизнь каждого защитника не будет стоить всех государственных интересов вместе взятых... До тех пор мы останемся совками. Махровыми, дремучими совками. И мы никогда не снимем фильм "Спасти рядового Нечипоренко" по реальным событиям. Не в нашей ментальности. Увы.

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