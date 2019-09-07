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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Ян Валетов

      Жизнь украинцев – наибольший приоритет для государства, или Совок головного мозга

      672
      Украинские пленные моряки в России
      Украинские пленные моряки в России / Громадське телебачення

      Когда-то очень давно, посмотрев фильм "Спасти рядового Райана", я воспринял его, как фантастику. Как можно послать отряд на поиски солдата, только потому, что по закону его надо вернуть семье? Ну, как? Кто же в такое поверит?

      Из-за какого-то солдата, который остался единственным ребенком в семье после гибели брата, умирает столько людей? Зачем?

      Важно: Цемах на свободе: что это значит для Путина, Украины и дела MH17

      А ведь это была почти реальная история. Просто я, выросший в самой гуманной в мире стране – СССР, и представить себе не мог подобную ситуацию. Солдат?! Да, тьфу! Бабы еще нарожают!

      За нашими солдатами не спешили спасательные отряды. Из-за них не приходил к чужим берегам советский флот. Их тела до сих пор лежат неупокоенными в старых окопах, в болотах Карелии. Жизнь советского человека всегда ничего не стоила. Пушечное мясо, не более. Инструмент для взятие господствующих высот. Солдат не жалеют, ими пользуются.

      Сегодня, читая комментарии по поводу обмена Владимира Цемаха на наших пленных, я снова вспомнил фильм Спилберга. До тех пор, пока за каждым нашим солдатом не будет готов выступить весь украинский флот и авиасоединения... До тех пор, пока жизнь каждого защитника не будет стоить всех государственных интересов вместе взятых... До тех пор мы останемся совками. Махровыми, дремучими совками. И мы никогда не снимем фильм "Спасти рядового Нечипоренко" по реальным событиям. Не в нашей ментальности. Увы.

      Актуальное: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

      blog_ava
      Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо
      сьогодні
      29851
      Автор: Ян Валетов
      Теги: Війна на Донбасі Обмін полоненими Новини України Новини політики Публікації Володимир Цемах
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