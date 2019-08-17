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      Жизнь в "освобожденном" Харцызске: горы мусора, а виновных нет

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      Харцызск освобожденный
      Харцызск освобожденный / Фашик Донецкий

      Давайте немного отвлечемся от Донецка, который оккупирован тупорылыми алкоголиками — оккупирована часть Донецкой области, а не только сам Донецк.

      Давайте поговорим о Харцызске, который точно также оккупирован бычьем из рф и точно также в а*уе от рюцке мира как и Донецк.

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      Итак, Харцызск сам по себе город маленький, но до войны был не самым последним городом в Украине. Да, Харцызск был конечно не Чикаго, но люди как-то жили в этом городе до войны, учились, работали и о чем-то мечтали. Правда, это было до весны 2014 года.

      После асвабаждения города от биндер и прихода оккупационной власти началось то, с чем всегда приходит русский оккупант – разграбление. На сейчас в Харцызске вырезано фактически все, что можно. Исключение – Харцызский трубный и так называемый завод "силур", их не порезали на металлолом по неизвестным причинам (ну или ахметов дал денег шоб его имущество не порезали на металл, что вероятнее). Эти заводы не вывезли в рф как тот же донецкий "Топаз", оборудование на месте (по крайней мере пока).

      Хотя особой радости от того, что вышеназванные заводы не вывезли в рф, жители Харцызска не испытывают. Городок живет в оккупации своей тихой жизнью и не особо попадает в сводки СМИ. Все тихо в Харцызске и относительно спокойно: работа рабом за 100 $ в месяц – это пиии**ец какая удача, ибо жрать как-то надо. Больше 100 $ в месяц получают только работники так называемого завода "силур", они по меркам Харцызска почти мажоры.

      Если кто забыл, то я немного напомню: зимой, после того как кремль выбрал себе новую бимбасскую жону и поставил пушилина во главе дрындыды, в Донецке, Макеевке и прочих городах случился коллапс с вывозом мусора (не было кому вывозить, некуда вывозить и некому убирать). Тогда пушилин с типа барского плчеча поменял некоторых гауляйтеров оккупированных городов, в том числе и "мэра" Харцызска.

      Вроде как бы все наладилось после смены оккупационного руководства. Аднака… Внизапна… Я увидел фото в тырнете из оккупированного рф Харцызска, крик души. Суть криков заключалась в том, шо мол с мусором проблемы опять: на улице лето, а мусор не вывозят, мусорки полные шо пи**ец. Причем проблема основная был в том, что мусор не вывозят (гляньте на фото и сами все поймете).

      Кто виноват? Шо делать? Шоза свиньи за**али Харцызск? Опять дрг Хунты нагадила в городе, ну что ты будешь делать.

      А ничего и не могут сделать оккупационные типа власти с тем, что Харцызск засран, если быть откровенными. Начнем с того, что нет особо много желающих батрачить за 80 баксов в месяц, а значит есть проблема с нехваткой сотрудников. Далее все проще: так называемый автопарк Харцызска, который занимается вывозом мусора – это аж 7 полудохлых грузовиков, которые если и убирают, то только центр города (русским сми нужна картинка, ага).

      На вопрос, мол а где остальные авто для уборки и вывоза мусора? Пиии**ец вы смешные: их украли марсиане, что неясно. Ну, а если честно, то все просто: денег на запчасти нема, на закупку не то что новых, но и б/у авто для уборки тоже нема. Все.

      Самое интересное в данной ситуации то, что коммуналку на оккупированных большинство людей платят исправно, но денег все равно нема. Наверное хакеры Хунты воруют бабло.

      Ну, а оккупационное типа руководство переводит стрелки на мусорщиков, мол по их вине за*ран город, мусорщики переводят стрелки на тарифы, мол невыгодно по таким расценкам работать. В итоге все плохо: мусорки полные, виноватых нет, а умные мирные жители Харцызска начинают тихонько закупать мышеловки, ибо знают шо скоро попрут грызуны от мусорок в жилые дома.

      Эпилог

      Оккупационные власти Харцызска прекрасно понимают, что ни одна смена властей города не решит проблему с мусором и что корень проблемы – это как раз низкие тарифы на коммуналку, ведь из-за низких цен на услуги ЖКХ элементарно нет денег на запчасти, а на новые авто для уборки города тем более. Но… Но коллаборанты попали в капкан собственного долбо**изма: повысить коммуналку нельзя, ибо Хунта засмеет, но тарифы нужно повышать еще вчера, ибо город будет сплошным мусорником. Как по мне, то это минимум медаль за дебилизм как роспропаганде, так и гауляйтерам Донбасса. Ну или орден, неважно.

      Выходы из ситуации, правда есть, их даже два:

      Вариант 1: нужно шоб путен падариль не танки Харцызску, а машины для уборки города.

      Вариант 2: нужно машины для уборки забрать у Донецка и испортить картинку роспропаганды.

      Но, думаю, пушилин пожертвует Харцызску целое ни*уя. Ибо не поймут в кремле, если центр Донецка будет за**ан (это ж не Харцызск, да?)

      Конец.

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      Автор: Фашик Донецький
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Окуповані території Новини Донецька
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