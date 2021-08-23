Жлобина українська є***орія, – киянка оскандалилась заявою про військовий парад
Джерело:телеграм-канал "Катарсис"
Київська майстриня кераміки з нікнеймом @_reamor в інстаграмі потрапила у скандал. Вона лайливо висловилася про військовий парад до Дня Незалежності.
Своє ставлення до цього заходу дівчина описала в інстаграм-сторіс. Своє "обурення" вона проілюструвала фотографією з військовою авіатехнікою у небі над столицею.
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Подробиці про новий скандал
З нетерпінням чекаю, коли закінчиться ця жлобина українська є***торія з дешевою жалюгідною технікою та репетуючими нахабними "мусорами",
– цинічно написала дівчина.
Судячи з того, що про себе @_reamor написала в інстаграмі, звати її Ніна й вона є киянкою. На її сторінку підписалося 2 531 людина. Втім, про блогерку відомо небагато, адже дівчина обмежила доступ до своєї сторінки – її обліковий запис є приватним. Ба більше, телеграм-каналу, посилання на який вона прикріпил в описі, більше не існує. Водночас невідомо, видалила вона його раніше чи вже після скандалу.
Дівчина з 2017 року займається виготовленням кераміки й навіть має свій власний онлайн-маганзин Reamor Ceramics. На його сторінці вона публікує фото предметів інтер'єру, які створює – вази, підсвічники, підставки тощо.
Київська художниця оскандалилася / Колаж 24 каналу
Інша блогерка назвала репетиції параду маячнею
Напередодні інша українська блогерка та киянка Анна Бондаренко опублікувала в інстаграмі провокаційну сторіз. Вона назвала репетицію військового параду до Дня Незалежності маячнею.
Все тому, що дівчині не сподобалося те, що у Києві перекрили вулиці: вона потрапила у затор. Після того, як такі "щирі зізнання" спровокували негативну реакцію користувачів соцмережі, дівчина закрила свій обліковий запис.