Нічого святого: у Жмеринці підлітки вкрали з лікарні трубу, яка постачала кисень

Вінницька поліція встановила особи підлітків, які поцупили з лікарні трубу. Саме нею у медзакладі постачали кисень пацієнтам.

Мідною трубою, на яку спокусились підлітки, постачали кисень до апаратів ШВЛ. Вкрадене юні зловмисники одразу ж реалізували місцевому жителю.

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Крадіжку скоїли підлітки віком 13 та 16 років

Встановити особи підлітків допомогла система відеонагляду "Безпечне місто". На крадіжку як виявилось, пішли місцеві хлопці віком 13 та 16 років. Неповнолітніх допитали у присутності батьків. Кошти, які у незаконний спосіб "заробили", підлітки витратили на власні потреби.

Труба не була під тиском

У поліції пояснили, на щастя, на час злочину труба не була під тиском. Отож, ані зловмисники, ані пацієнти медзакладу не постраждали. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом крадіжки.

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За це передбачено покарання до 5 років позбавлення волі. Одному з фігурантів справи ще нема 14 років – отож до нього будуть вжиті виховні заходи.

Хлопців впізнали завдяки системі відеонагляду / Фото Нацполіції