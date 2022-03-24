Жоден гуманітарний вантаж не доїхав: Маріуполь досі у блокаді окупантів

Маріуполь уже понад 3 тижні перебуває у блокаді окупаційних військ. За цей час до міста не доїхав жоден гуманітарний вантаж.

Усі спроби привезти гуманітарну допомогу в місто завершуються обстрілом гумконвою. Тому в Офісі Президента констатували, що жоден вантаж не доїхав до Маріуполя, повідомляє 24 канал.

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Блокада Маріуполя

Маріуполь від 1 березня – в блокаді окупантів. Місто фактично знищене ворожими обстрілами.

На щастя, частині населення вдалося виїхати гуманітарними коридорами, однак багато людей і досі залишаються у підвалах.

За час блокади окупанти вчинили низку воєнних злочинів, зокрема, завдали удару по пологовому будинку та атакували драмтеатр, де переховувалися сотні людей.

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